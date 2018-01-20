Министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбониён Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона от 19 января смещен с занимаемого поста.

Как сообщается на сайте президента РТ, Абдусалом Курбониён освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Новым главой Минфина назначен теперь уже бывший глава Госкомимущества Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Новоназначенного главу Минфина уже представил коллективу министерства премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Новый глава Минфина Файзиддин Каххорзода (по центру) Источник: пресс-служба президента РТ

По словам источника, в течении дня ожидаются другие кадровые перестановки в составе руководства некоторых министерств и ведомств страны.

Напомним, накануне в ходе итогового заседания правительства страны президент страны Эмомали Рахмон указал на недостатки в работе министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна.

В частности, по невыполнению плана доходной части госбюджета, несвоевременной оплате заработных плат в городах Турсунзаде, Вахдат, района Шахринав, нецелевому использованию бюджетных средств и др.

Что касается нецелевого использования средств. Это может быть связано с деньгами Рогунской ГЭС, которые были выданы частной компании "Умед-88".

Дело под грифом «секретно»

Напомним, в середине октября сразу после встречи президента с представителями бизнеса, где глава государства заявил, что частная компания «Умед-88» растратила бюджетные средства в особо крупном размере, были задержаны руководители данной компании.

Их обвиняют в незаконном получении государственного кредита (171 миллион сомони), хищении кредитных средств, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Эмомали Рахмон отметил, что средства были предоставлены компании по ставке 18% (для сравнения: средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте составляет 30,46%).

Компания «Умед-88» уже более 20 лет занимается поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана. Топливо продавалось в принадлежавшей компании сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

При чем тут министр финансов?

Выступая на встрече с предпринимателями, президент раскритиковал в связи с этим делом также и действия сотрудников Минфина, которые дали кредит частной компании, и поручил привлечь к ответственности и их.

Известно, что документы такого уровня (трехстороннее кредитное соглашение) подписываются исключительно первыми лицами госорганов, учреждений и организаций. В данном случае министром финансов и руководителем ОАО «Рогунская ГЭС» (позже выяснилось, что финансовое ведомство поспособствовало получению частной компанией не бюджетных средств, а народных денег, собранных когда-то всем миром для достройки Рогунской ГЭС).

Однако… С тех пор прошло уже три месяца, но о других фигурантах дела, кроме задержанных представителей компании «Умед-88», нет и речи. А они должны быть, ведь «незаконно полученный кредит», по логике, незаконно же и выдан.

Напомним, что министром финансов в мае 2015 года, когда выдавался этот кредит, работал действующий до сегодняшнего утра Абдусалом Курбониён, а гендиректором ОАО «Рогунская ГЭС» был Хайрулло Сафаров (он является директором и сейчас).

Отметим, к слову, что, по некоторым данным, указание подписать данный кредит дал премьер-министр страны Кохир Расулзода. Два месяца назад мы отправили запрос в правительство, чтобы получить подтверждение или опровержение этого, но так и не получили ответа.

Быть может, поэтому это дело получило статус «секретно»?

Справка:

Абдусалом Курбониен родился 9 февраля 1959 года в Дангаринском районе Хатлонской области.

Образование высшее: в 1982 году окончил Политехнический институт Таджикистана по специальности инженер-строитель, в 1999 году – Налогово-правовой институт Таджикистана по специальности экономист, в 2010 году – Академию госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности финансы, налоги и кредит.

Трудовую деятельность начал в 1976 году в качестве сотрудника коммунального учреждения Дангаринского района. По окончании Политехнического института в 1982-1984 гг. служил в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1984-1986 годы занимал различные должности в Передвижной механизированной колоне №38 Дангаринского района, в 1986-1995 годы работал на руководящих должностях в Дирекции по строительству министерства мелиорации и водного хозяйства в Хатлонской области и в городе Душанбе.

В 1995-2006 годы работал старшим инспектором, заместителем начальника и начальником налоговой инспекции Дангаринского района.

С февраля 2006 года занимал должность директора Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата президента РТ.

Указом президента РТ от 29 ноября 2013 года назначен министром финансов РТ.

Награжден орденом «Шараф» первой степени.

Женат, имеет четырех детей.

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