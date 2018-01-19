Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан приступил к реализации проекта, «Активизация организаций гражданского общества в сфере управления, реализации отчетности и проектов для развития сельских местностей». Проект финансируется Европейским Союзом.

Отсутствие инициативы, зависимость от государственных органов управления и неготовность выступать официальными представителями сообществ является характерным для махаллинских комитетов во многих регионах Таджикистана. Также, махаллинские комитеты не в полной мере информированы о соответствующих положениях закона «Об органах местного управления», принятого в 2008 году, обеспечивающих их правовой статус и условия предоставления реальной поддержки местных органов власти.

ФЕЦА – Таджикистан, с целью повышения роли местного самоуправления махаллинских комитетов, расширяет возможности усиления потенциала махаллинских комитетов для лоббирования местных инициатив, обеспечения более широкого представительства в выборных органах и повышении уровня жизни жителей махалли. Влияние на развитие и структурирование механизмов членства махаллинских комитетов на стадии их становления, предоставляет возможность гражданскому обществу в Таджикистане диверсифицировать участие межсекторальных заинтересованных сторон в развитии сельских районов, предоставляя сообществам более широкий и открытый голос в управлении их ресурсами.

Основная цель проекта, финансируемого Европейским Союзом, заключается в усилении роли институтов гражданского общества в разработке и реализации проектов для развития сельских районов в Таджикистане путем расширения сотрудничества с государственными структурами и субъектами гражданского общества в сельских районах.

Согласно деятельности проекта 50 организаций гражданского общества из пяти районов Согдийской и Хатлонской области, а также районов республиканского подчинения (РРП) создадут махаллинские комитеты в качестве подотчетной платформы для управления, обеспечивая при этом устойчивое совместное развитие сельских районов, посредством реализации ориентированных на потребности сообществ финансово-устойчивых инициатив махаллинских комитетов, осуществляемых в сотрудничестве с местными органами власти, институтами гражданского общества и другими заинтересованными сторонами.

В рамках этого проекта ФЕЦА-Таджикистан организует серию тренингов в целевых сельских районах по повышению потенциала махаллинских комитетов в сфере налаживания взаимодействия с государственными органами, управление финансами и подготовка предложений для общественных организаций. Соответственно, участвующие в проекте общественные организации получат возможность представить свои проектные предложения, а ФЕЦА – Таджикистан, через махаллинские комитеты будет оказывать поддержку в реализации инициатив, способствующих развитию межсекторального управления ресурсами и устойчивости вовлеченных субъектов сельских сообществ.

Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с Умедом Алимовым, Менеджером по связям с общественностью, по телефону 90-000-15-05 или по электронной почте umed@ef-ca.tj .

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