В редакцию обратились вкладчики одной из старых новостроек столицы, которых обманули строительные фирмы «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014». После многолетних обещаний, судебных тяжб и обивания порогов обратившиеся считают, что кроме Бога им может помочь только один человек – мэр столицы Рустам Эмомали.

К истории вопроса

Об истории обманутых вкладчиков, вложивших деньги в строительство девятиэтажного дома по улице Шевченко (№110/1) в центре столицы, «АП» писала дважды, в 2016 году. Это, пожалуй, первый такой крупный случай в истории строительства многоквартирных домов в Душанбе, когда долгие годы застройщику удавалось держаться на плаву, не выполняя ни одного из взятых обязательств. После материала «Черные застройщики», или Как обманули сотни людей в Душанбе», в которой обвинялись владельцы двух строительных компаний «Мухаммад 2009» и «Мухаммад 2014» - братья Зафар, Нусратулло и Хоким Курбоновы, на одного из них по обвинению в мошенничестве было заведено уголовное дело, и он даже находился под стражей. Правда, спустя несколько месяцев по просьбе пострадавших, которые поверили мольбам и обещаниям его родных и отказались от своих заявлений, Нусратулло был выпущен на свободу. Но после доброго жеста со стороны обманутых людей строительство так и не зашевелилось.

Как удалось выяснить «АП», обе компании принадлежат одной семье, у них в Душанбе было четыре недостроенных объекта – на улицах Ниссора Мухаммада (бывшая Чехова), Шамси (рядом с Минводхозом), Шевченко (недалеко от Минздрава) и Бухоро (рядом со зданием Таможни). К нам обратились в надежде на решение их проблем те, кто вложил деньги в строительство дома на улице Шевченко, разрешение на строительство которого было получено еще в 2011 году, а срок сдачи был установлен - 1 год 8 месяцев. С тех пор прошло 7 лет…

Отпетые мошенники

Основная проблема в том, что по документации все пострадавшие являются не покупателями квартир, а фактически стали дольщиками строительства этого дома, т.е. с ними заключался договор о долевом участии. Многие не стали нотариально заверять имевшиеся документы и просто поверили компании-застройщику, однако и те, кто нотариально заверил договор, оказались незащищенными.

Сегодня они боятся, что останутся ни с чем. Причем большинство оплатили 100% стоимости жилья. «Больше всего обидно именно это, - говорит апаи Латофат. - Нас обманули как детей, потому что хорошими психологами оказались даже риелторы квартир, которые постоянно названивали нам и жаловались, что строительство застопорилось из-за того, что кто-то из жильцов до сих пор не уплатил необходимую сумму. Они делали так, что нам самим становилось стыдно, и мы занимали деньги у знакомых, некоторые – в банках, чтобы побыстрее внести сумму вкладов».

Одним из первых инвесторов (дольщиков) строительства этого жилого дома стал Джовид, который в марте 2014 года за 48 тысяч долларов приобрел 71 квадратный метр жилплощади на 6-м этаже еще не существующего дома. «Знали бы вы, как ежедневно названивала мне офис-менеджер Тахмина и уговаривала купить. Она снижала цену и ставила сроки; говорила, что на эту квартиру много претендентов и я могу опоздать. Манипуляция была на высшем уровне», - рассказывает он.

Другой мужчина, Алишер, также заключил с застройщиком «Мухаммад 2009» договор долевого участия и поэтапно внес $95 тыс. на раннем этапе строительства. Он один из многих, кто влез в долги, чтобы купить себе квартиру, и теперь рискует остаться ни с чем.

В конце 2015 года дольщики узнали, что застройщик взял кредит в «Точиксодиротбанке», заложив строящийся дом без их ведома. Когда дом был передан банку в качестве отступных по невыплаченному кредиту, именно эти люди обивали пороги всех инстанций и сделали так, что банк не смог отнять у застройщика дом.

Дом-долгострой никак не построят. Жильцы надеются, что мэрия поможет Фото Asia-Plus

Но когда в 2016 году стройка встала, вкладчики забеспокоились не на шутку. Вот тогда они обратились в прокуратуру, и дело строительных компаний начали проверять. А дальше, как мы указали выше, одного из братьев закрыли, потом выпустили из-за доверчивости вкладчиков, которым обещали в обмен на свободу главного застройщика – сдачу дома к декабрю 2017 года.

Последние деньги отдали

Обратившиеся в редакцию люди просто в отчаянии.

«Вот уже четыре года мы обиваем пороги различных инстанций – районных и городских ОВД, УВД, прокуратуры, Генпрокуратуры, антикоррупционного ведомства, писали на сайты президента Таджикистана и мэрии столицы, - рассказывают вкладчики. - Но нас отфутболивают из одной инстанции в другую, и теперь мы четко понимаем, что решить участь нашего многострадального дома может только один человек – мэр города Рустам Эмомали».

По словам обратившихся, они несколько раз пытались попасть на прием к градоначальнику, но безрезультатно: каждый раз вместо него их принимал один из его заместителей, но вместо решения вопроса просто обвинял самих этих людей в том, что они такие доверчивые и поверили мошенникам.

«Но разве не городские службы управления давали разрешение на строительство домов этим так называемым мошенникам, откуда нам, простым людям, было знать это? - недоумевают они. - Мы верили, что городская мэрия, как исполнительный орган государственной власти, не даст разрешение просто так и проверит компетентность каждой строительной компании».

У каждого вкладчика своя история и своя боль. Один продал свое жилье и дом своего свекра, чтобы расшириться, и до сих пор скитается по углам, живя в невыносимых условиях, отчего в семье идет разлад и непонимание. Другая десять лет работала в России, экономя на всем и отказывая себе в самом необходимом, теряя при этом здоровье, и все свои сбережения вложила в новостройку. Третий живет только на лекарствах, так как из-за своей доверчивости оставил своих детей без крыши над головой.

«У меня сын - инвалид 2-й группы, получает пенсию в размере 100 сомони, - рассказывает еще одна женщина. - Я подумала, что после моей смерти некому будет о нем позаботиться, поэтому все свои деньги я вложила в эту новостройку, чтобы у сына была своя жилплощадь, но…» В итоге образованные люди, поверив братьям Курбоновым, которые обещали вкладчикам широкие благоустроенные квартиры в центре Душанбе, заплатили большие деньги и оказались обманутыми.

Отчаяние, отсутствие денег и надежды на решение этого вопроса заставляют некоторых из этих людей даже задумываться о самоубийстве.

«Может решить только он»

В доме по улице Шевченко, 110/1 должно было быть порядка 74 квартир. Когда несколько дольщиков решили сделать замеры своих будущих квартир, выяснилось, что их просто надули с квадратами. Например, вместо площади в 71 квадратный метр, за которые были уплачены деньги, квартира составила 56 квадратов, и то с трудом. Ни о каких технических погрешностях здесь и речи не шло. По подсчетам самих пострадавших, каждый этаж 9-этажного дома (в некоторых договорах речь идет о 10-этажном) недосчитывает 100 квадратов, деньги за которые были уплачены.

Сегодня на звонки настойчивых дольщиков никто не отвечает, телефоны выключены, а братья даже не наведываются на свой объект. По словам пострадавших, в настоящее время есть только каркас дома, никакие коммуникации – вода, канализация, электричество – не проведены. «Застройщик залил смолой верхнее покрытие, вывез мусор. Со стороны улицы видел лишь фасад здания, чтобы у любого проверяющего складывалось впечатление о почти готовом доме, - рассказывают несостоявшиеся жильцы, - а на самом деле работы там еще много – не покрыта крыша, нет трансформатора, лестничных сооружений, лифта. А ведь нам еще внутреннюю отделку дома надо делать, на это еще столько денег надо».

«На стройке вяло работают рабочие, но, судя по всему, они просто создают видимость, потому что денег, скорее всего, у нашего застройщика нет, поэтому работа застопорилась, - говорят отчаявшиеся люди. - Хотя мы уверены, что на деньги, которые застройщик получил от нас, можно было достроить дом без привлечения банковского кредита».

Теперь обманутые дольщики хотят лишь одного: чтобы мэр города помог решить вопрос с привлечением застройщиков к ответственности и выполнению обязательств перед вкладчиками.

«Только он, Рустам Эмомали, нам может помочь, больше никто, - говорят обратившиеся в «АП». - Если мэр на что-то обращает внимание, то все решается быстро, как по волшебству. Возможно, наши письма и заявления до него не доходят и он не владеет ситуацией. Поэтому у нас нет другого выхода, как обратиться за помощью через вашу газету».

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