В 2017 году проекты Save the children были направлены на организацию и техническое оснащение пунктов медицинской помощи, повышение качества первичной медико-санитарной помощи, борьбе со смертностью младенцев и матерей, организацию транспортных средств скорой помощи и снижение рисков при стихийных бедствиях.

В период с 2016 года по конец 2017 года в Турсунзадевском районе Save the children реализовывал проект «Здоровья матери и ребенка». В рамках этого проекта было улучшено техническое оснащение пунктов медицинской помощи в 60 целевых селах. Помимо этого, для ремонта и строительства многих первичных медико-санитарных пунктов были предоставлены строительные материалы.

Основной целью программы являлось сокращение детской и материнской смертности и заболеваемости населения, особенно детей годовалого возраста, путем улучшения качества оказания медицинской помощи в медпунктах сёл. Целевыми бенефициарами проекта являлись дети до пяти лет, женщины детородного возраста, медицинские работники сельских медицинских учреждений первичного звена.

Помимо предоставления оснащения и медицинского оборудования, таких как гинекологические кресла, акушерские наборы, медицинская мебель и оборудование для антропометрии детей и взрослых, тонометры, в каждом селе были проведены обучающие сессии по вопросам участия сообществ в деле развития здравоохранения. Также, в рамках проекта были организованы тренинги на тему «Здоровья матери и ребенка». При проведении кампаний по пропаганде и освещению вопросов здорового образа жизни, проект привлек к активному участию детей школьного возраста, для них были организованы различные конкурсы и викторины.

На сегодняшний день, в целевых селах функционируют пункты первичной медико-санитарной помощи с улучшенными техническими условиями. На базе групп женщин-активистов созданы Фонды экстренной транспортировки, где местные жители также готовы вносить свой вклад в развитие местного здравоохранения.

С целью усиления системы первичной медико-санитарной помощи в стране, при тесном сотрудничестве со специалистами министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан и с активным вовлечением сил общественности, в пяти пилотных районах страны реализуется проект «Сино», реализация которого началась в 2013 году и он будет продолжен до 2021 года. Согласно целям Национальной стратегии здравоохранения Республики Таджикистан на 2010-2020 годы, данный проект способствует активному вовлечению общин в процесс укрепления здоровья населения. Проект ориентирован на пропаганду и развитие практики семейной медицины и улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи в сельской местности.

В результате реализации программы было обеспечено улучшение планирования и управления системы местного здравоохранения, с активным вовлечением представителей общин в процесс планирования, реализации и контроля мероприятий по улучшению ситуации в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи населению. В каждом медицинском пункте были организованы общинные команды здоровья, которые в данный момент активно участвуют в процессе повышения качества медико-санитарного обслуживания и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках проекта были разработаны и изданы печатные и видеоматериалы, предоставляющие актуальную информацию о важности грудного вскармливания, профилактике таких заболеваний как туберкулёз, гепатит, гипертония и сахарный диабет. За последний отчетный период работы проекта, сотрудниками районных центров формирования здорового образа жизни и учреждений первичной медицинской помощи были проведены серии обучающих сессий среди сельского населения, где было охвачено более 100 448 человек. Медицинские работники во время встреч с общинами обсуждали проблемы профилактики таких заболеваний как гипертония, анемия, сахарный диабет, зоб, гельминтозов, туберкулёза, наркомании, сибирской язвы, инфекций передающихся половым путем. Большое внимание также уделялось важности грудного вскармливания.

В тесной координации с ведомствами министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, районных центров формирования здорового образа жизни, учреждений первичной медицинской помощи и совместно с членами Общинных групп здоровья, среди сельского населения были проведены кампании по пропаганде и осведомлению по вопросам здравоохранения. Кампании проводились на уровне сёл, совместно с работниками учреждений первичной медицинской помощи сел, районных центров формирования здорового образа жизни, с участием членов Общинных групп здоровья, представителей местных властей: джамоатов и махаллинских советов, с целью укрепления здоровья населения, и прежде всего содействия здоровью подрастающего поколения. Такое сотрудничество не только продемонстрировало эффективность путей распространения информации о личном здоровье и гигиене, но и предрасполагает эффекту позитивного развития сферы здравоохранения на селе. Тренинги, в основном, организовывались в интерактивной форме, что способствовало облегчению восприятия новой информации. В ходе проекта, к процессу распространения информации о здоровье также присоединились учителя и ученики местных школ сообществ.

Одной из целей проекта было задействовать общинные группы для создания и поддержки экстренного транспортного фонда. Эта проблема еще не полностью решена, но прогресс уже можно видеть. В отдаленных селах добровольцами созданы транспортные фонды для экстренной доставки пациентов и известно 22 случая, когда женщины и дети из малообеспеченных семей смогли своевременно получить неотложную медицинскую помощь.

Наряду с проблемами в области здравоохранения, изменение климата сегодня также считается одним из основных предметов внимания мирового сообщества, который требует скорых и конкретных шагов для смягчения возможных последствий. Save the Children International, при тесном сотрудничестве с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и министерством образования и науки РТ, реализовало серию мероприятий для снижения возможных рисков при стихийных бедствиях.

Было разработано полное руководство по снижению рисков при стихийных бедствиях и успешно интегрировано в учебную программу двадцати одной школы, в том числе в 6 специальных школах для детей с ограниченными возможностями, в целевых регионах. Было издано 1300 шт. руководства и передано в Комитет по чрезвычайным ситуациям и Министерство образования и науки.

В результате проведенных мероприятий, население выбранных районов научилось самостоятельно мобилизовать и использовать собственные ресурсы для снижения возможных рисков от различных стихийных бедствий. Кроме того, в школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями проводились специальные мероприятия для обучения правилам поведения и действий при чрезвычайных ситуациях. Эта программа способствовала укреплению готовности к стихийным бедствиям на национальном, местном и общинном уровнях, с учетом акцентирования внимания эффективному использованию ресурсов, гендерному равенству и совместной собственности.

Save the Children International работает в Таджикистане с 1992 года. Основные области работы включают в себя уменьшение рисков при стихийных бедствиях, образование, защиту детей, здравоохранение, миграцию и расширение прав и возможностей женщин. На сегодняшний день в Центральной Азии, в рамках деятельности Save the Children International, более 200 000 детей из более 5000 школ принимают участие в работе детских организаций, взаимодействующих с ассоциациями учителей, родителей и сельскими комитетами. Эти организации способствовали участию детей и родителей в принятии решений и повышению качества образования.

В течение последнего десятилетия работы Save the Children International в Таджикистане по направлению снижения рисков, организация принимала активное участие в устранении последствий наводнения в Кулябе (2010), вспышки полиомиелита (2010), оползня в Хуросоне (2009), зимнего экономического и продовольственного кризиса (2007-2008), наводнения в Пенджикенте (2005), а также в других возникавших чрезвычайных ситуациях, как наводнения, оползни и лавины.

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