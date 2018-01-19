Федерация футбола Филиппин приняла решение изменить место проведения отборочного матча Кубка Азии-2019 между национальными сборными Филиппин и Таджикистана.

Встреча пройдет на Мемориальном стадионе имени Хосе Рисаля в Маниле. Ранее сообщалось, что матч должен был пройти на стадионе «Панаад Парк Стэдиум» в Баколоде, сообщает официальный сайт ФФТ.

Матч заключительного тура отборочного раунда Кубка Азии-2019 в группе «F» между национальными сборными Филиппин и Таджикистана состоится 27 марта. Для выхода в финальную часть континентального первенства нашу сборную устроит только победа в этой встрече.

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