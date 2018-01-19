Фонд Ислама Каримова объявил конкурс сочинений о роли первого президента Узбекистана в истории страны. Победитель получит 7 млн сумов ($860) и ноутбук. Заявки принимаются с 22 января по 22 февраля, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на сайт Фонда.

Конкурсант должен быть студентом вуза. Его задача - написать на узбекском или русском языках сочинение объемом до 2000 слов (пять страниц).

Цель конкурса – популяризация знаний о роли первого президента Узбекистана Ислама Каримова среди студентов вузов. Темы сочинений: «Роль президента Каримова в становлении независимого Узбекистана»; «Республика Узбекистан в мировом сообществе: «Вклад первого президента в укрепление региональной и глобальной безопасности»; «Роль Ислама Каримова в возрождении духовных ценностей народа Узбекистана, его национальной гордости и достоинства, истории и культуры».

Сочинения будет анализировать комиссия экспертов-практиков – ученых, историков, политологов, филологов. Отбор пройдет в два этапа: на первом работы проверят на соответствие объему, на орфографические и грамматические ошибки, на втором эксперты оценят содержание текста.

Победитель, помимо денежного вознаграждения, получит ноутбук Apple MacBook Air 13. Конкурсант, занявший второе место - $737 и планшет Apple iРad Pro 10.5. Для третьего места предусмотрен грант в $614 и смартфон iPhone 8.

Занявшие с четвертого по десятое места участники получат букридеры Kindle с эмблемой Фонда в качестве поощрительных призов.

Победителей объявят 12 марта 2018 года на официальном сайте фонда

Ислам Каримов находился у власти в Узбекистане с 24 марта 1990 года вплоть до своей смерти в сентябре 2016 года. СМИ, оппозиция и международные организации обвиняли первого президента в многочисленных политических репрессиях, нарушениях прав человека и религиозных свобод. Сотни граждан республики в период правления Каримова по надуманным обвинениям были отправлены в тюрьмы, где многие из них пропали без вести. В 2010 году Ислам Каримов занял седьмое место в мировом рейтинге худших диктаторов современности, уступив главам КНДР, Зимбабве, Бирмы, Судана, Туркменистана и Эритреи.

В конце правления Каримова одной из пострадавших от уголовного преследования оказалась его старшая дочь Гульнара. В сентябре 2013 года она попала в список фигурантов расследования в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Позже стало известно, что в 2015 году дочь первого президента приговорили к пяти годам ограничения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов. Между тем младшая сестра Гульнары, Лола, как раз и возглавляет Фонд, объявивший конкурс о роли первого президента в истории страны.

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