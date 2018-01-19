В Киргизии появятся ведомственные дороги, которые планируется сдавать в аренду. Об этом 18 января заявили на заседании парламента представители министерства транспорта и дорог республики, пишет «24.Kg». Чиновники представили на рассмотрение депутатов изменения в закон «Об автомобильных дорогах».

Ведомственные дороги – дороги предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, или дороги, принадлежащие пансионатам, трассы, относящиеся к айыл окмоту (сельской управе), пояснил глава министерства транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов. Помимо уже имеющихся, появятся новые дороги, которые и будут сдаваться в аренду.

Он добавил, что в первый пилотный проект вошла дорога Бишкек — Чалдовар, во второй — дорога в Узгенском районе.

Глава Минтранса отметил, что на дорогах установят разделительные барьеры и сделают разметку. Чиновник также добавил, что будет проведена паспортизация всех дорог страны, чтобы они соответствовали нормам и требованиям техрегламента ЕАЭС.

В октябре 2017 года эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали ежегодный рейтинг Global Competitiveness Index, в котором оценили качество дорог по всему миру. Киргизия попала в число стран с самыми худшими дорогами и заняла в рейтинге 122 место (из 137 стран, в которых проводилось исследование). Эксперты поставили автомобильным дорогам республики 2,7 балла из 7.

При этом в Киргизии дважды не удалось реализовать проект «Безопасный город», который предполагает оснащение городских перекрестков видеокамерами, позволяющими автоматически регистрировать правонарушения на дорогах. Одна из причин – нежелание сотрудников МВД отказываться от возможного заработка на штрафах. К слову, только за 11 месяцев прошлого года на дорогах республики произошло 5,8 тысячи ДТП, в которых погибли 820 человек.

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