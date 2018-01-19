Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18 января направил телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

В послании лидера Таджикистана отмечается, что он с глубокой печалью воспринял весть о возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, повлекшем за собой гибель 52 человек – граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.

«Прошу Вас, уважаемый Шавкат Миромонович, передать от имени народа и правительства Республики Таджикистан наши соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии», - отмечается в телеграмме.

Напомним, 18 января утром на трассе Самара — Шымкент в 320 км от Актобе сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Машина направлялась из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека — по предварительным данным, граждане Узбекистана, еще пятерым — двум водителям (гражданам Казахстана) и трем пассажирам — удалось спастись, двое из них получили легкие ожоги.

По уточненным данным, трагедия произошла с автобусом марки Setra, в котором насчитывается 60 посадочных мест, сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов. Он был 1989 года выпуска. Ранее писали, что сгоревший автобус был марки «Икарус».

Владелец автобуса — Ордухан Мехтиев. Как сообщило министерство по инвестициям и развитию Казахстана, он не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, однако есть вероятность, что работал по договору аренды, передает Zakon.kz. Обязательный техосмотр транспортное средство в последний раз проходило 17.08.2015 в Шымкенте со сроком завершения его действия 17.02.2016.

Как сообщает Tengrinews со ссылкой на оперативный штаб, автобус направлялся из поселка Жибек жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области в город Казань Российской Федерации. Стоит отметить, что автобус является одним из самых популярных средств перемещения мигрантов из Средней Азии, так как дорогие авиабилеты часто забронированы на недели вперед, а маршруты поездов, уезжающих только из Ташкента, ограничены и неудобны.

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