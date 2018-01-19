18 января состоялось первое в 2018 году заседание Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель Генсека ОДКБ Валерий Семериков, руководители подразделений и сотрудники Секретариата ОДКБ, а также представители Объединенного штаба ОДКБ.

В ходе заседания был рассмотрен проект Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетных направлений деятельности, предложенных Республикой Казахстан на период председательства в Организации.

Проект документа направлен на согласование в государства – члены ОДКБ.

По итогам рассмотрения замечаний и предложений государств – членов ОДКБ доработан проект Дорожной карты (Плана мероприятий) «Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 год)». Работа над документом продолжится, ожидается, что его рассмотрение будет завершено на следующем заседании Постоянного совета ОДКБ.

Рассмотрен и в целом одобрен проект Решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ «О Плане мероприятий по реализации Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ на период до 2020 года».