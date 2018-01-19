08:18, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода сделал серьезные замечания руководству и ответственным лицам Б. Гафуровского района.

Ахмадзода с рабочим визитом накануне посетил и ознакомился с ходом подготовки к новому посевному сезону в хозяйствах и джамоатах этого района, сообщили в пресс-службе председателя области.

Рабочий визит показал, что не во всех хозяйствах района налажено эффективное использование земли.

Например, в хозяйстве Пулода Бобокалонова джамоата Гозиен земли до сих пор не очищены, наблюдается отставание вспашки. Кроме этого, состояние сточных канав не отвечает требованиям экологических норм. В связи с этим ход подготовки к посевному сезону назван неудовлетворительным.

Ахмадзода дал указание руководству района, земельному комитету, управлению сельского хозяйства, отделу охраны окружающей среды и председателю джамоата Гозиен в течение 10 дней устранить существующие недостатки в плане эффективного использования земли, её очистки, вспашке и др.

В противном случае, в отношении ответственных лиц сферы и самих землепользователей будут приняты меры в соответствии с требованиями Земельного кодекса республики.

Управление охраны окружающей среды области совместно с областным земельным управлением обязались организовать проверку по эффективному использованию поливных земель, в отношении безответственных хозяйственников принять меры вплоть до изъятия сельскохозяйственной земли.

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Руководитель области обратил внимание на состояние земель также в других хозяйствах района. Он рекомендовал земледельцам использовать высокоурожайные семена, пути и полезные методы по увеличению урожайности хлопка. Ответственным лицам научно-производственной ассоциации Рахмона Набиева рекомендовано в сотрудничестве с учеными и специалистами сферы принять меры по выявлению новых и высокоурожайных сортов семян.

Отметив, что в сегодняшних условиях развивать сельскохозяйственную отрасль без использования современной техники невозможно, руководитель области рекомендовал подготовить конкретные льготные проекты для ввоза сельскохозяйственной техники.

С учетом необходимости зимнего полива руководитель области рекомендовал ответственным лицам района завершить подготовку станций и принять меры по ремонту объектов.

Б.Гафуровский район является одним из крупнейших аграрных регионов области, эффективное использование производственных ресурсов и возможностей, а также налаживание культуры землепользования которого смогут увеличить вклад района в экономическое развитие области.

Земледельцы Б.Гафуровского района в этом году запланировали сев культур на площади более 24100 гектаров, 1120 гектаров составляет озимый сев и остальные весенний. В частности, площадь хлопка составляет 7500 гектаров и площадь овощей около 3 тыс. гектаров.

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