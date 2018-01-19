АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ЯНВАРЯ 2018

19 января в Американском уголке в Душанбе начнется Молодёжный форум художественного искусства. Форум продлится до 26 января.

19 января в 18:00 в Таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета им. Айни состоится концерт вокальной студии "Хафтранг" под руководством Тахмины Рамазановой.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ЯНВАРЯ

1936 – Образованы Худжандский и Кумсангирский районы.

1949 – Открытие VIII съезда ЛКСМ Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 4-9 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, местами снег. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, в районе Булункуля 38-40 мороза, днем 7-12 мороза, в районе Булункуля 18-20 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 8-13 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.