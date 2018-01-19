На прошлой неделе, узбекские СМИ распространили информацию со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана о том, что Шавкат Мирзиёев поручил в текущем году увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком.

На совещании, посвященном развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению национальной информационной безопасности он заявил, что согласно полученной им информации в Узбекистане интернетом пользуются 20 миллионов человек.

«Из-за ограниченного круга услуг, представляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки в Telegram», - сказал Мирзиёев.

Между тем, Согласно исследованиям Internet Live Stats, Узбекистан занимает 37-ю строчку в рейтинге стран по числу интернет пользователей. Таджикистан по исследованиям Internet Live Stats занимает 114 после Гондураса и Камбоджи. В Таджикистане более 1,6 млн. интернет пользователей, это около 19 % населения страны

Таджикистан как и Узбекистан для доступа в интернет пользуется казахстанским трафиком, который тот в свою очередь приобретает у России.

Устраивает ли скорость доступа к интернету таджикистанцев и нужно ли перенимать опыт соседей? С этим вопросом мы обратились к жителям столицы…