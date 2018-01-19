В этом году в Костанайской области из колоний освобождаются пять половых преступников, которых могут подвернуть химической кастрации, передаёт «Казинформ» со ссылкой на председателя Специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области Ерлика Сералина.

В этом году, по словам Сералина, с колоний Костанайской области выходят пять преступников, обвиняемых в педофилии.

«За шесть месяцев до освобождения они пройдут специальную судебно-психологическую экспертизу. Если по итогам экспертизы осуждённые будут признаны больными педофилией, то им будет назначена химическая кастрация»,- сообщил он.

Однако и здесь есть некоторые нюансы. Как оказалось, препараты, предназначенные для химической кастрации, сильно влияют на здоровье человека.

«Поэтому, если преступник окажется слабым, то он избежит такой меры наказания, как кастрация», - отметили в областном СМУС.

Судья СМУС ещё раз напомнил, что точное решение о кастрации пяти освобождаемых половых преступников будет принято только после специальной судебно-психиатрической или сексолого-психиатрической экспертизы.

В 2016 году закон о химической кастрации педофилов подписал президент РК Нурсултан Назарбаев. Позже Генпрокуратура сообщила, как будут наказывать преступников.

Ранее сообщалось, что наказание педофилов в качестве химической кастрации будет использоваться с 2018 года.

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