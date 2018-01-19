Страна: Канада, США

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Кирк Асеведо, Лин Шэй, Джош Стюарт, Хавьер Ботет, Ли Уоннелл, Спенсер Лок, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Энгус Сэмпсон, Маркус Хендерсон

Уже в прокате в Душанбе: смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.