Нынешняя зима выдалась теплой, и сразу после первого снега мы пошли в зоологический парк, чтобы понаблюдать, как переносят холода братья наши меньшие?

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Хотя в зимнее время количество посетителей заметно уменьшается, все равно душанбинский зоопарк ни разу не закрывался за все годы своего существования. На сегодняшний день в нем содержатся 870 питомцев 128 видов. Директор зоопарка Махмадали Шарипов заверил нас, что в зимнее время животные здесь не мерзнут и не голодают.

Теплолюбивые животные, например, кенгуру в зимний период живут в обогреваемых помещениях, и на воздух выходят только в хорошую погоду, погреться на солнышке.

Такие животные, как ламы, львы, медведи и волки, не нуждаются в дополнительном отоплении, их шерсть и прослойка жира позволяют вынести даже самые суровые холода, которые только возможны в Таджикистане. Они не меняют зимой своего «места жительства» и продолжают содержаться в тех же вольерах, что и летом.

Хотя пищевой рацион у животных - разный, зимой он увеличивается вполовину. В настоящее время на складе в зоопарке хранится 2 тонны мяса, закупленные впрок за счет бюджета столичного хукумата для хищных зверей и птиц. Да, не удивляйтесь: есть птицы, например, стервятник или черный гриф, которые питаются исключительно мясом. Одному льву положено по рациону 10-12 килограммов мяса в день. А змей, особенно питонов, кормят здесь раз в 4-5 дня, иногда – в неделю. Их еда – это кролики, мыши, цыплята, которых сотрудники закупают на «птичьем» рынке.

Для других видов животных заготовлены сено, ячмень, пшено, капуста, морковь, картофель и другие виды продуктов.

Руководство зоопарка уверило нас, что в зимнее время здесь организованы ночные дежурства, поэтому любители братьев меньших могут спать спокойно: за животными ведется соответствующий присмотр.

Кстати, теперь в душанбинском зоопарке можно будет посмотреть на белого дикобраза и белого верблюда. В руководстве зоопарка сообщили, что новые животные появились в результате обмена с казахстанским зоопарком.

«Мы передали им хищных птиц и кенгуру, а они нам маралов, гну, орикса, белого верблюда, одногорбого верблюда, белого дикобраза и других», - сообщили в зоопарке.

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