От 30 до 50 процентов скидки предоставил Узбекистан на транзит железнодорожных грузов по своей территории Таджикистану.

Как сообщается на сайте министерства транспорта Таджикистана, об этом узбекская сторона оповестила своих таджикских коллег телефонограммой.

Для транзита грузов по маршруту Келес-Кудукли предоставляется скидка в 40%. Такая же скидка – 40% для транзита грузов по маршруту Ходжадавлат – Кудукли.

Для перевозки нефтепродуктов по железнодорожному маршруту Каракалпакстан-Кудукли скидка составляет 30%, а скидка на транзит других видов товаров по этому маршруту составляет 50%.

Напомним, что Узбекистан уже предоставлял Таджикистану хорошую скидку на транзит железнодорожных грузов.

В августе 2017 года Узбекистан предоставил Таджикистану скидку в 40% на транзит грузов по железной дороге через свою территорию.

После проведенного мониторинга грузопотоков, компания «Узбекистон темир йуллари» значительно снизила тарифы своим таджикским коллегам. Достигнута договоренность о предоставлении скидки для перевозки грузов, которая превышает 40%, заявлял тогда представитель Узбекских железных дорог.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли Узбекистан и Таджикистан возможность открытия железнодорожного пути в обход Туркменистана, а также возобновления движения на перегоне «Амузанг-Галаба», приостановленного в 2011 году, представитель тогда сказал, что Узбекистан не видит необходимости в строительстве новых участков железной дороги между двумя странами.

«Мы все потребности перевозок грузов в Таджикистан осуществляем по железнодорожной линии через пограничный переход Кудукли в Сурхандарьинской области. Никаких задержек нет, грузы доставляются своевременно, поэтому такой особой потребности [в строительстве новых участков] нет», — говорил тогда представитель «Узбекистон темир йуллари».

На узбекско-таджикской границе действуют несколько межгосударственных железнодорожных пограничных переходов - в Ферганской, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

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