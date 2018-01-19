Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает Газета.ру.

В документе Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории».

Ответственность за весь материальный ущерб в этих районах Украина также перекладывает на Россию.

Помимо этого, как передает "Украинская правда", Киев будет признавать только два документа с этих территорий: свидетельство о рождении и смерти.

Как сообщает Медуза, за документ проголосовали 280 депутатов, против - 36, еще двое воздержались.

Новый закон должен прийти на смену режиму антитеррористической операции, в соответствии с которым сейчас определяется статус отдельных районов двух украинских областей.

Для противодействия «вооруженной агрессии Российской Федерации» будет создан объединенный штаб.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Раду в октябре 2017 года.

В российском МИДе уже заявили, что принятый закон станет угрозой для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

С 2014 года отдельные районы Донецкой и Луганской областей контролируются пророссийскими сепаратистами, которые провозгласили там независимые государства. Эти республики официально не признаны международным сообществом, в том числе Россией.

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