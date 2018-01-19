Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает Газета.ру.
В документе Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории».
Ответственность за весь материальный ущерб в этих районах Украина также перекладывает на Россию.
Помимо этого, как передает "Украинская правда", Киев будет признавать только два документа с этих территорий: свидетельство о рождении и смерти.
Как сообщает Медуза, за документ проголосовали 280 депутатов, против - 36, еще двое воздержались.
Новый закон должен прийти на смену режиму антитеррористической операции, в соответствии с которым сейчас определяется статус отдельных районов двух украинских областей.
Для противодействия «вооруженной агрессии Российской Федерации» будет создан объединенный штаб.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Раду в октябре 2017 года.
В российском МИДе уже заявили, что принятый закон станет угрозой для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
С 2014 года отдельные районы Донецкой и Луганской областей контролируются пророссийскими сепаратистами, которые провозгласили там независимые государства. Эти республики официально не признаны международным сообществом, в том числе Россией.
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