Казахстан окажет гуманитарную помощь Таджикистану в размере около 4 миллионов долларов. Соответствующее постановление правительства подписано 12 января премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

Постановлением правительства РК министерству финансов поручено выделить министерству оборонной и аэрокосмической промышленности из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2018 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Казахстана и других государств, денежные средства в размере 1 млрд 286 млн 735 тыс. тенге ($3 млн 959 тыс.).

Эти средства предназначаются на приобретение мазута в объеме 10 тыс. тонн для оказания гуманитарной помощи Таджикистану.

Министерство иностранных дел РК должно определить получателя официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию.

Министерству по инвестициям и развитию необходимо обеспечить своевременную подачу подвижного состава для транспортировки и доставки гуманитарного груза до пункта назначения в Таджикистане.

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