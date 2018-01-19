Сайт газеты «Точикистон» снова работает. В Службе связи при правительстве РТ сообщили, что приостановка работы сайта tajikistantimes.tj была связана с техническими проблемами.

"Как только неполадки были устранены, сайт продолжил свою деятельность, - сообщили в службе. - Сейчас сайт снова работает в обычном режиме».

16 января сотрудники газеты сообщили «АП» что за последние два дня без каких-либо предварительных оповещений сайт блокируется Службой связи. Более того, по их словам, связисты выставили на продажу домен tajikistantimes.tj.

«Это, несмотря на то, что газета «Точикистон» оплатила за право владения этим доменом до 2030 года», - сказали работники газеты.

Они отметили, что неоднократные попытки узнать причину блокировки домена газеты не увенчались успехом.

Газета «Точикистон» входит в медиахолдинг «Оила», которым владеет Шариф Хамдампур. Сайт tajikistantimes.tj, который с 1999 года действовал сначала под доменом pressa.tj, является одним из первых информационных порталов Таджикистана.

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