Столичная администрация объявила конкурс на свободные вакансии. Зарплату специалистам предлагают от 603 сомони до 1207 сомони.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали 18 января подписал решение об объявлении конкурса на 25 вакантных мест в столичной администрации.

Основные требования к претендентам — это знание государственного языка, истории, культуры, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и опыт работы не менее двух-трех лет, сообщается на сайте администрации Душанбе.

Конкурс объявлен на замещение должностей заведующего, главного специалиста, ведущего специалиста и специалиста в Управлении финансов, экономики и прогнозирования, Управлении информации и зарубежных связей, Управлении строительства и коммунальных услуг.

Кроме этого, вакантны должности в отделе кадров, правовом и организационном отделах, департаментах по планированию и государственным закупкам, технологии и коммуникаций.

Исполнительному органу государственной власти города Душанбе также нужны специалисты в бухгалтерию, отдел по благоустройству и озеленению, Управление культуры, отдел антимонопольной службы, Управления по делам женщин и семьи, по правам ребенка, по делам религии и упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, по охране окружающей среды.

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в Отдел кадров аппарата председателя города Душанбе в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления.

Сообщается, что ежемесячная заработная плата главного специалиста составит 1207 сомони, ведущего специалиста - 733 сомони и специалиста - 603 сомони.

Рустам Эмомали был назначен мэром таджикской столицы 12 января прошлого года, после того, как в отставку был отправлен 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, являвшийся бессменным градоначальником в течение последних 19 лет.

2 апреля Рустам Эмомали был избран депутатом столичного маджлиса, заменив Убайдуллоева, который ранее добровольно отказался от своего депутатского мандата.

После назначения на пост мэра Рустам Эмомали приглашает инициативных, активных горожан, представителей бизнеса и научного сообщества принять участие в процессе экономического и социального развития города Душанбе.

В частности, открытие конкурсы на свободные вакансии, участие общества в разработке программ развития и др.