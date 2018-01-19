По предварительной версии, в автобусе замкнуло проводку, после чего авто загорелось, сообщают казахстанские СМИ.

"Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной", — сказал представитель пресс-службы Департамента по ЧА Актюбинской области Виталий Синев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.

Кроме того, по неофициальной информации, автобус был переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться из салона через окна.

По телефону горячей линии оперативного штаба сообщили имена пятерых выживших при возгорании автобуса в Актюбинской области.

Как уточнили в штабе, среди выживших трое жителей Южно-Казахстанской области и двое граждан Узбекистана.

Всех пострадавших отправили в больницы Актобе, у двоих пострадавших диагностированы термические ожоги кистей рук. В штабе также сообщили, что водителями автобусы были граждане Казахстана.

Напомним, сегодня в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus.



В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. 5 человек смогли выбраться из горящего автобуса, 52 погибли.

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