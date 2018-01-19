Государственный департамент США составил новую квалификацию предупреждения граждан о ситуации в других странах для планирования путешествий. Для посещения Таджикистана гражданам США советуется соблюдать обычные меры предосторожности.

Согласно новой системе предупреждения граждан, государства мира разделены на категории по возрастанию опасности для посещения.

Специально для своих граждан внешнеполитическое ведомство США запустило интерактивную карту мира и опубликовало полный список стран, каждой из которых присвоен соответствующий Travel advisory level — уровень безопасности для совершения туристических поездок.

Первый уровень — «соблюдайте обычные меры предосторожности» — относится в основном к странам Северной и Центральной Европы, а также к ряду стран Латинской Америки, Средней Азии и Океании.

Большинство стран бывшего СССР — Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстония — значатся в этом списке.

Второй уровень — «проявляйте высокую степень осторожности» — касается ряда стран Ближнего Востока (Египет, Израиль, Саудовская Аравия), Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индонезия, Филиппины) и Западной Европы (Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия). В этот список попали Азербайджан и Украина.

Третий уровень — «пересмотрите поездку» — относится к таким странам, как Куба, Венесуэла, Чад, Гондурас, Судан, Нигерия и Россия. По мнению Вашингтона, в этих странах американским туристам находиться небезопасно. Госдеп утверждает, что в России «террористические группы продолжают планировать возможные нападения», а американцы становятся жертвами «преследований, жестокого обращения и вымогательств со стороны правоохранительных органов».

Наконец, четвертый, «красный» уровень — «не отправляйтесь в путешествие» — касается лишь 11 стран. Среди них — Сирия, Ирак, Иран, Афганистан и КНДР.

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