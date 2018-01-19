Задержанный в конце сентября прошлого года сотрудниками антикоррупционного ведомства страны за взятку в полмиллиона долларов заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода приговорен к 11 годам лишения свободы.

14:11 3 октября, 2017

По подозрению в получении взятки в полмиллиона долларов задержан сотрудник Минэкономразвития

Приговор был вынесен судом столичного района Сино, сообщил «АП» источник в суде города Душанбе.

Он признан виновным по статье «получение взятки» (ст.319, ч. 4, пункты в)  с вымогательством взятки и г) в крупном размере УК РТ).

Приговор суда в отношении чиновника был озвучен еще 10 января, однако стало известно об этом только сегодня. Согласно нормам закона, осужденный и его защита могут обжаловать решение суда в течение десяти дней после оглашения приговора.

Заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода был задержан в конце сентября прошлого года в Душанбе сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным: в момент, когда получал сумму в размере 490 тыс. долларов. Еще 10 тыс. долларов были найдены при обыске его дома, сообщало тогда антикоррупционное ведомство.

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Задержанный за взятку в полмиллиона долларов чиновник может выйти на свободу, уплатив штраф

По данным Агентства, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя так и не было названо), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Балхи, и чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере 10 млн. долларов.

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего  гранта, то есть 1 млн долларов. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долларов.

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