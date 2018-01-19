В Спорт-Баре «Истиклол» 15 января прошла ежегодная церемония награждения лучших спортсменов года в Таджикистане по версии компании «Формула 55». В голосовании приняли участие 7 спортсменов, трое из которых заняли призовые места.

«Уважаемые спортсмены! Мы гордимся вашими достижениями и выражаем слова благодарности за ваш кропотливый и упорный труд. Благодаря вашим стараниям, у наших горожан появляется желание заниматься спортом и вести активный образ жизни», - поздравил спортсменов Генеральный Директор «Формула 55» Бахром Подчаев.

Первое место занял Комроншох Устопириен – таджикский дзюдоист, двукратный чемпион Азии (Золото - Ташкент 2016; Золото – Ташкент 2017). С 2012 года Комроншох ежегодно входит в десятку лучших спортсменов Таджикистана. Количество голосов 9280.

Второе место досталось Зухро Холовой. Зухро является одной из ведущих спортсменок Таджикистана, выступающей в таэквон-до (ИТФ) и кикбоксинге. На ее счету: золото чемпионата Азии по кикбоксингу К-1 WAKO Asian Kickboxing Championships. Количество голосов 7442.

Третье место заняла Миджгона Самадова. Миджгона принесла первую золотую медаль в копилку сборной Таджикистана в Ашхабаде на V Азиатских играх. Девушка выступила в составе национальной команды по кикбоксингу. Это первое золото в ее взрослой карьере. Количество голосов 1052.

В конце церемонии Комроншох Устопириен выступил с речью, в которой отметил важность проведения подобных мероприятий.

«Хочу поблагодарить организаторов мероприятия за то, что они делают спорт в Таджикистане интересным и поддерживают спортсменов республики. «Формула 55» мотивирует нас и дальше с гордостью выступать на международном уровне и пополнять копилку новыми медалями. Также хочу поблагодарить всех болельщиков, которые отдали в голосовании за меня свой голос. Ваша поддержка очень важна для меня!», - поблагодарил Комроншох Устопириен.

Последние 3 года первые места доставались Дилшоду Восиеву и два года подряд Дилшоду Назаровцу соответственно.

Подобное мероприятие проводится со стороны «Формула 55» с 2010 года и за это время 24 спортсмена были отмечены и награждены за достижения в спорте.

В феврале текущего года компания «Формула 55» планирует провести пресс-конференцию с Бехрузом Ходжазода – таджикским самбистом, чемпионом и призёром чемпионатов Таджикистана, чемпионом мира 2017 года.

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