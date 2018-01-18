Более более 100 спасателей, а также 30 единиц техники было задействовано на тушении пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, сообщают СМИ.

РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС РФ сообщает, что возгорание возникло поздно вечером 17 января. Информация о том, что на территории данного торгового комплекса произошло возгорание, поступила экстренным службам после 21:00 по московскому времени. Пожар начался в трехэтажном павильоне, причем пламя вспыхнуло на первом этаже. Отмечается, что площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.

Экстренным службам удалось пресечь распространение пламени на территории торгового комплекса. К борьбе с огнем представители МЧС подключили несколько вертолетов, а также робототехнику, пишет портал Версия.

Видео: МЧС России

Уточняется, что из соседних с рынком помещений были эвакуированы порядка 40 человек.

Из-за большого количества синтетических материалов в здании небо над рынком заволокло черным дымом.

"Принятыми мерами в 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту - ликвидирован", - уточняется в сообщении МЧС.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В данный момент устанавливаются причины, которые могли привести к пожару.

В пресс-службе рынка «Садовод» прокомментировали происшествие, уточнив, что в павильоне загорелся строительный мусор. Ущерб от пожара в торговом комплексе оценивается как минимум в 8 миллиардов рублей.