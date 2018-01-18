Изменение погодных условий привело к ухудшению ситуации на горных дорогах и возникновению дорожно-транспортных происшествий.

После выпавшего в ночь с 16 на 17 января снега на горных дорогах наблюдается гололед, о чем Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана предупреждал ранее граждан и гостей страны. К сожалению, не все водители прислушались к данному предупреждению и рекомендациям КЧС.

Так, накануне житель села Навди Раштского района во время движения, неправильно выбрав скоростной режим, не справился с управлением автомашины марки «Опель», в результате чего автомашина скатилась в семиметровый овраг, сообщает пресс-центр КЧС и ГО республики.

Для ликвидации последствий ДТП на место прибыл Специальный отряд быстрого реагирования КЧС по Раштской зоне районов. Спасатели, используя автокран, вытащили машину из оврага. К счастью, водитель и пассажиры серьезно не пострадали. Им была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

КЧС повторно обращаясь к водителям, убедительно просит соблюдать правила дорожного движения, учитывать специфику зимней дороги и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

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