Комитет по делам религии, упорядочению обрядов и традиций при правительстве Таджикистана объявил конкурс для отбора руководителей групп сезона «Хадж-2018».

Основными требованиями для участников конкурса являются: знание арабского или английского языков, канонов Шариата, правил совершения хаджа, коммуникабельность, лидерские и организаторские качества. В конкурсе могут принять участие граждане республики от 30 до 60 лет.

Как стало известно «АП» в вышеназванном Комитете, документы для участия в конкурсе будет приниматься с 22 января по 22 февраля.

Комитет по делам религии подчеркивает, что согласно новым правилам, которые ввела в этом году Саудовская Аравия, все паломники, совершившие хадж в течение последних пяти лет, в текущем году будут платить за хадж на 500 долларов США больше, чем те, кто едет впервые, или те, кто не совершал хадж в последние пять лет.

В прошлом году для проведения и организации паломничества граждан страны в Саудовскую Аравию вместе с обслуживающим персоналом были отправлены 6 тыс. 520 граждан Таджикистана.

В 2017 году стоимость хаджа для граждан Таджикистана составила около 33 тыс. сомони ($ 3 630). Цена совершения паломничества подорожала по сравнению с2016 годом годом более чем на 4 тыс. сомони.

В конце прошлого года вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим на встрече с участием представителей соответствующих министерств и ведомств республики поручил совместно с местными хукуматамы проверить условия жизни тех людей, которые намерены совершить паломничество, их финансовые возможности.

Вице-премьер напомнил, что при подборке кандидатов на совершение хаджа необходимо строго соблюдать нормы законодательства.

Напомним, правительство Таджикистана в начале 2016 года утвердило новые правила совершения хаджа - тогда были ограничены возраст паломников и частота поездок. Так, запрещено посещать святыни ислама тем, кто младше сорока лет.

Кроме того, по новым правилам, паломник, совершивший хадж фарз (он проходит один раз в год), может повторить его еще раз, но только через пять лет и то, при наличии места.

В 2018 году квота для таджикистанцев для совершения хаджа не изменится и останется на уровне 2017 года - 6 тыс. 520 граждан Таджикистана. Цена для совершения «Хадж-2018» пока не установлена.

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