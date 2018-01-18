Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».



По официальным сообщениям, Закон Туркменистана "О телевидении и радиовещании" Бердымухамедов подписал в конце прошлой недели, пишет CA-NEWS (TM).

Закон о телевидении также призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана.



Один из пунктов 4-статьи нового закона указывает на «обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие, особенно связанной с распространением информации порнографического и (или) насильственного характера и информации, поощряющей вредные привычки». Также в 44-статье указывается, что запрет таковых материалов обусловлен защитой национальных интересов.



В Туркменистане все виды местных СМИ и в особенности ТВ находится под жёстким контролем государства. Контент каналов кабельного телевидения также строго цензурируется. Контент на туркменских каналах в основном состоит из передач, восхваляющих президента и «эпоху могущества и счастья» в стране.