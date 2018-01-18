Власти Казахстана собираются выделить блогерам 462.6 мл. тенге ($1,4 млн.) на распространение постов в социальных сетях, рассказывающих о переходе на латиницу. План мероприятий по переходу на латиницу опубликован на портале электронного правительства и находится на обсуждении до 30 января, пишет ИА Фергана.

Мероприятия, предусмотренные указанным планом, планируется провести в период с 2018 по 2025 годы. $1,4 миллиона для блогеров будут распределены на этот период, каждый год им будет выделяться по $176,6 тысяч. Исполнителем указывают Министерство культуры и спорта Казахстан, сообщает Тенгри.ньюс.

Министерства информации и коммуникаций, культуры и спорта, образования и науки должны создать хештеги для распространения материалов блогеров. Министерство информации и коммуникаций (МИК) отвечает за формирование пула журналистов, которые будут специализироваться на публикациях о переходе к латинском алфавиту.

Для разработки видеоблоков по этой же тематике МИК ежегодно будут выделять по $64,1 тысячи ежегодно (всего $513 тысяч).

Акиматы (администрации) Астаны, Алма-Аты и областей, согласно программе, отвечают за информационную поддержку реализуемых мер в новостях и аналитических программах на ТВ, в печатных и онлайн-СМИ, а также за создание серии социальных видеороликов об этом и размещение их в соцсетях.

МИК и Министерство по делам религий и гражданского общества назначены ответственными за публикацию в молодежных соцсетях мотиваторов и постов на латинице.

С 2018 по 2020 годы власти выделят также $1,6 млн. на привлечение экспертов и на разработку методик обучения, систематизацию терминологического фонда казахского языка и адаптации латиницы к IT технологиям.

На создание программы конвертера и IT-приложения, перекодирующего текст на латиницу, в 2018 году выделят $166,7 тысяч.

При этом документы на латинице планируется начать выдавать в Казахстане, начиная с 2021 года. В процессе перехода на новые документы планируется разработать правила транслитерации иноязычных ономастических названий (экзонимов), названий зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и прочих объектов политической карты мира.

Как писала «Фергана», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце октября 2017 года подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. После общественного обсуждения проекта был сформирован новый алфавит, состоящий из 32 букв. Позднее он подвергся серьезной критике со стороны специалистов.

В случае перехода Казахстана к латинице страна станет третьей в Центральной Азии после Туркменистана и Узбекистана, перешедшей к латинской графике после распада СССР. Кириллица на данный момент сохраняется в Кыргызстане и в Таджикистане.