АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ЯНВАРЯ

- Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2017 год и планы развития республики на 2018 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства республики, которое проведет Эмомали Рахмон.

- В Душанбе на Центральном стадионе состоится товарищеский матч «Истиклол» - Юношеская сборная Таджикистана. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ЯНВАРЯ

1936 – Для всенародного обсуждения опубликован проект Конституции СССР, принятой сессией Верховного Совета СССР 5 декабря этого же года.

1943 – Прорыв советскими войсками блокады Ленинграда.

1974 – В СССР учреждены орден Трудовой Славы трех степеней и медаль «Ветерана труда».

2016 – Узбекистан облегчил Таджикистану транзит через свою железнодорожную территорию.

2017 – В ДТП погиб экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана Зарифа Шарифзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ЯНВАРЯ

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, тепла днем -1+6, в горах ночью 8-13 мороза, днем -2+3 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1-6 мороза, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем -0+5.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+3 мороза, по ВГБАО ночью 14-12 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -0+5.

По городу Душанбе – Облачно, без существенных осадков туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд - Облачно с прояснением, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачность, без осадков туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.