Год назад, 16 января 2017 года, Кыргызстан потрясла новость - под Бишкеком рухнул самолет. Первоначально сообщили, что самолет был грузовым, и в нем было только четыре человека (члены экипажа). Однако очень скоро стало известно, что самолет упал на жилой поселок, и, следовательно, жертв может быть гораздо больше. 17 января было известно о 38 погибших: 4 членах экипажа (граждане Турции) и 34 жителях поселка, которые погибли под обломками. Еще один человек умер от остановки сердца, принимая участие в ликвидации последствий крушения. Он также считается жертвой авиакатастрофы.



"Открытая Азия онлайн" вместе со своим партнером редакцией Kaktus.media побывала в поселке, пережившем трагедию, и узнала, как живут его обитатели сейчас. А также собрала информацию о том, что известно о трагедии на данный момент.



Почему упал самолет

16 января в 7.31 по бишкекскому времени грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека в 7:20. Однако при заходе на посадку он потерпел крушение и упал в районе дачного поселка Дача-СУ.

В тот же день распоряжением премьер-министра (в тот момент этот пост занимал Сооронбай Жээнбеков) была создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы. Предварительная версия: плохие погодные условия и ошибка экипажа. Естественно, что, согласно правилам международной авиации, расследовать причины катастрофы начал и Межгосударственный авиационный комитет.



В марте МАК опубликовал предварительный отчет. В нем, в числе прочего, говорится: в 01.17.09 (время в международных отчетах указывается по Гринвичу, - прим. ОА) было зарегистрировано нажатие кнопки ухода на второй круг. Через 3,5 секунды после этого произошло столкновение с незначительно повышающимся рельефом местности. Скорость самолета в этот момент составляла 165 kt (узлов). В результате столкновения с землей самолет полностью разрушился.



Более полный отчет пока не предоставлен, окончательная версия причины крушения не озвучена.

Вопросы без ответов



Кыргызстанцы до сих пор задают вопрос: зачем самолет делал посадку в Кыргызстане?



Пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас" сразу же после трагедии распространила заявление, что грузовой самолет, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, не обслуживался в воздушно-грузовом центре (напомним, самолет был грузовым). В аэропорту "Манас" этот рейс осуществлял только техническую посадку – для дозаправки и смены экипажа, передача груза не предусматривалась.

Однако в компании ACT Airlines, которой принадлежал самолет, отмечали, что "Боинг" в состоянии совершить полет на расстояние в 13 тыс. км, а расстояние между Гонконгом и Стамбулом - чуть более 8 тыс. км. В компании подчеркнули, что время в пути позволяло не менять экипаж, а также не заливать дополнительно топливо. Его было достаточное количество. Кроме того, все та же компания ACT Airlines заявила "Азаттыку", что самолет останавливался именно для передачи груза. Однако правительство придерживается версии, что упавший Boeing останавливался для дозаправки.



Поселок Дача-СУ

В 1986 году постановлением Совета министров Киргизской ССР работникам гражданской авиации выделили 20,4 гектара земли под дачи. Садоводческое товарищество назвали "Аэрофлот". Каждый участок составлял около 4 соток. Однако затем дачи стали использоваться как постоянное жилье. На момент трагедии в поселке было 427 участков, на которых 315 домов, из них только 265 жилые. 112 участков пустуют. До трагедии в Дача-СУ проживали 1 тысяча 430 человек: 483 мужчины, 514 женщин, 433 несовершеннолетних, из них 296 - учащиеся. Большинство жителей поселка – внутренние мигранты. При крушении самолета разрушено 30 домов: 12 полностью, 18 повреждены.

За эти годы статус поселка так и не был изменен. Официально местность называется дачный поселок Дача-СУ, где СУ означает "садовое управление". У людей, проживающих здесь, нет прописки. Естественно, школы, медицинского пункта и детского сада здесь тоже нет.



Сразу после трагедии жители Дача-СУ пытались обратить внимание властей на свои проблемы. Они просили или переселить их, или придать Дача-СУ статус села (что предполагает строительство фельдшерско-акушерского пункта, школы, детсада).



Однако Сооронбай Жээнбеков (в тот момент премьер-министр) однозначно заявил, что переселять никого не будут.

"Ну куда мы их переселим? Земли нет. Переселить нет возможности. Семьям погибших и пострадавшим выплатим компенсации. Но не переселим. Это открыто надо сказать".

Для оказания помощи пострадавшему селу МЧС КР открыло спецсчет, всего на него было перечислено 100 млн 499 тыс. 300 сомов ($1 456 511). От турецкой авиакомпании поступило 600 тысяч долларов США.

Изменить статус села правительство также отказалось.



Все те же, все то же

Сейчас, спустя год, жители поселка по-прежнему просят решить их проблемы.

- Мы не знали, что в Дача-СУ не положено проживать. И никакие мы не захватчики, как пытаются нас показать по телевидению. Дом с участком мы с семьей купили здесь, потому что цена устраивала. При покупке, да и после тоже, нас никто не предупредил, что жить здесь нельзя. Мы узнали про запрет на проживание, когда упал самолет в прошлом году, - признается жительница поселка Мавлюда Эрмекова.



- Мы же не просим дом в столице. Пусть дадут нам жилье в регионах. Например, мы с мужем из Джалал-Абадской области. И если нас переселят туда, мы будем только рады. Главное, чтобы там были больница, школа и условия, годные для проживания. А те, кто не хочет в регионы, пусть продолжают жить здесь, если им не страшно, - рассказывает Айчурек Нурматова.



К словам соседки присоединяется Умут Батырканова. Она тоже согласна ехать в регионы или надеется получить хотя бы участок.



- Дали бы нам участок где-нибудь в таком месте, которое благоприятно для проживания, чтобы мы больше не боялись за жизни своих детей и внуков, - просит Батырканова.

Помним, скорбим

Правительство Кыргызстана понимает, что в поселке Дача-Су множество нерешенных проблем. Однако реального решения проблемы предложить не может. 13 января в Дача-СУ открыли памятник погибшим. На нем выгравированы имена жертв. В церемонии открытия монумента приняли участие первый заместитель руководителя аппарата президента КР и руководитель межведомственной рабочей группы по оказанию содействия пострадавшим и семьям погибших Мухамметкалый Абулгазиев, а также другие высокопоставленные чиновники, члены правительства, близкие погибших и представители общественности.

Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что родственникам пострадавших были полностью переданы те средства, что собрали неравнодушные граждане, а также компенсацию выплатила турецкая компания.

- Финансовую помощь родственники погибших распределяли сами. Сумма компенсации, переданная турецкой компанией, по просьбе получателей не была озвучена. Размер страховых выплат был очень хорошим, недовольства никто не высказывал, - сказал Абулгазиев.

Представитель пострадавших от авиакатастрофы Венера Шейшенова заявила, что претензий к правительственной комиссии ни у кого нет. По ее словам, госорганы оказали всестороннюю помощь по всем вопросам.

Как стало известно, поставить памятник помогла турецкая сторона. Сам посол Турции также присутствовал на открытии памятника.

Вчера, 15 января, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, которые потеряли своих родных и близких в результате крушения грузового самолета. Им подарили планшеты.

Для детей, которые потеряли родителей, - Жакшылыка Шералиева, Султана Абакирова, Элайым Райымкуловой, Мирлана Нурлана уулу, Эрлана Шаршенбекова, Санжара Урайымова и Асель Алымбек кызы были открыты специальные национальные и иностранные валютные депозитные счета, выделены денежные средства из специального счета, открытого Министерством чрезвычайных ситуаций КР, турецкой стороной выделена компенсация. Денежные средства будут храниться на их счетах до достижения ими 18-летнего возраста.

Никто из детей, потерявших родителей в результате авиакатастрофы, не попал в детские дома. Они воспитываются у родственников (как правило, бабушек и дедушек). Детей оберегают от внимания СМИ, поскольку это является для них дополнительным стрессом. Однако, по данным соцслужб, эти дети окружены вниманием и заботой близких.

16 января 2018 года в поселке прошел митинг-реквием в память о жертвах той катастрофы.

- Прошел год. Мы снова увиделись с пострадавшими на открытии памятника, - рассказала Надежда Хохлова, волонтер, которая оказывала активную помощь пострадавшему поселку. - Мы поняли, что больно по-прежнему. И если нам ТАК, то им - КАК? Чего им стоит сидеть и слушать отчетные речи чиновников рядом с местом, где год назад были их дома, были те, чьи имена теперь навеки высечены на гранитной плите памятника?.. Это же просто невыносимо! А их продолжают пытать вопросами о деньгах... Более того, церемонию открытия памятника пришлось проводить полуподпольно, чтобы скандалов не было со стороны тех людей, которые остались жить в поселке. Которые не получили те "заветные миллионы". Которые смотрят на пустырь и видят там просто снег, а не призраки своих разрушенных домов... Открытие памятника обозначило все; и неутихающую боль родных: вот мать плачет навзрыд и вытирает платком свои слезы не со своего лица, а с портрета дочери, на который они капают... И с какой болью прозвучала просьба Венеры, потерявшей трех детей, - просто оставить их в покое, не осквернять их скорбь меркантильными вопросами. Может быть, сейчас они живут в более комфортных условиях, но разве бы они не отдали их (да и все, что у них было), чтобы вернуть детей?