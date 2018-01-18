Страна: США
Жанр: фэнтези, комедия, семейный
Режиссер: Пол Кинг
Актеры: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар
Премьера в Душанбе: 18 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
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