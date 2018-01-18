Среднемесячная номинальная заработанная палата в Таджикистане за последний год выросла на 10,7 процентов или на 114 сомони.

В ноябре 2017 года среднемесячная номинальная заработанная плата составляла 1 тысячу 174 сомони, а в этом же периоде 2016 года - 1 тысячу 60 сомони, сообщает Агентство по статистике при правительстве е РТ.

Минимальная зарплата в Таджикистане составляет 400 сомони.

Самая низкая заработанная плата в реальном секторе экономики была в ноябре прошлого года у работников сельского хозяйства, охоты и лесоводства – 523 сомони.

Самая же высокая зарплата в реальном секторе экономики сложилась в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 2 тысячи 214 сомони.

В целом, в реальном секторе экономики среднемесячная заработная палата в ноябре 2017 года составила 1 тысячу 437 сомони, что в 1,4 раза больше по сравнению с ноябрем 2016 года.

В секторе услуг в ноябре прошлого года самую высокую зарплату получали работники финансового посредничества – 2 тысячи 926 сомони.

В целом, среднемесячная зарплата в секторе услуг в ноябре 2017 года составила 1 тысячу 103 сомони и выросла по сравнению с ноябрем 2016 года на 4,2%.

Директор Агентства социального страхования и пенсий при правительстве РТ Сафарали Наджмиддинов, выступая на днях на итоговом заседании ведомства, заявил, что в 2017 году ВВП республики на каждого жителя страны, по сравнению с 2016 годом, вырос на 12%, а денежные доходы населения увеличились на 10%.

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