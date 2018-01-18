Договоренность о проведении консультаций между компетентными органами двух стран по вопросу возобновления функционирования всех пунктов пропуска на узбекско-таджикской границе была достигнута 10 января в Душанбе по итогам межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Согласно межправительственному Соглашению между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан от 2002 года, на таджикско-узбекской государственной границе функционировали 16 пунктов пропуска. Из них девять имеют международный статус, остальные семь - двусторонний. Четыре из этих пунктов являются пунктами пропуска для железнодорожного транспорта. Двенадцать пунктов пропуска расположены в Согдийской области, остальные - в Хатлонской области и в городе Турсунзаде.

Большинство КПП на границе двух государств были закрыты Узбекистаном в годы охлаждения отношений Ташкента с Душанбе, когда соседним государством правил ушедший из жизни в сентябре 2016 года Ислам Каримов.

В настоящее время, для передвижения граждан и частичного передвижения транспортных средств открыты два пункта пропуска с международным статусом - «Дусти» в городе Турсунзаде и «Фотехобод» в Матчинском районе Согда.

Кроме того, на сегодняшний день функционируют два пункта пропуска для железнодорожного транспорта, расположенные в направлениях Турсунзаде и Канибадам.

«Уже решено, что в преддверии празднования Навруза на таджикско-узбекской границе заработают закрытый восемь лет назад международный контрольно-пропускной пункт «Пенджикент-Самарканд», - напомнили в правительстве.

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