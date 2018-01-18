Сотрудниками милиции по подозрению в выдаче незаконного кредита был задержан 53-летний житель Душанбе, бывший директор филиала ЗАО “Таджпромбанк” в районе Сино.

Подозреваемый, путём подделки документов и использования своих служебных полномочий 31 октября 2008 года на имя 45-летнего жителя столицы выдал кредит в размере 150 тыс. сомони и присвоил себе, сообщается на официальном сайте МВД Таджикистана.

«Еще один подобный кредит в размере 107 тыс. сомони в апреле в 2008 года он «выдал» другой жительнице Душанбе, а деньги присвоил себе. Аналогичным путём 24 февраля 2009 года он «выдал кредит на имя 54-летнего жителя столицы» и забрал с банка 32,5 тыс., которые также присвоил», - сообщает источник.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Напомним, 5 октября 2017 года пресс-центр Генеральной прокуратуры сообщила о том, что суд столичного района Сино приговорил к различным срокам лишения свободы пять бывших сотрудников «Таджпромбанка». Они признаны виновными в присвоении и растрате средств, теперь уже бывшего банка, в размере свыше 200 тысяч долларов.

Лицензия «Таджпромбанка» на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля прошлого года. Поводом послужило то, что этот банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.

По последним данным, у «Таджпромбанка» к настоящему времени накопилось 2070 дебиторов, не возвративших средства на общую сумму 266 млн. сомони. Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов, в числе которых в частности, указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

В конце июня прошлого года имущество банка было выставлено на продажу.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus