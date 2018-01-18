19 января в 18:00 в Таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета им. Айни состоится концерт вокальной студии "Хафтранг" под руководством Тахмины Рамазановой.

Среди участников студии - победители международного вокального телевизионного конкурса "Во весь голос", который проходил при поддержке Россотрудничества и транслировался на телеканале «МИР». В составе команды от Таджикистана было три женских и один мужской голос – дуэт «Шахини» (Дильноза Абдуалимова и Тамирис Ильназарова), солисты Амаль Хафизова и Некруз Зребунов.

В программе концерта «Хафтранг» в Душанбе - награждение победителей этого конкурса со стороны министерством культуры Таджикистана.

Перед зрителями в этот вечер также выступят звёзды таджикской эстрады: группа «Авеста», Зафар Абдуалимов, Баха-84 и Мадина Акназарова.

Зрители услышат новые имена и новые голоса будущих звёзд таджикской эстрады.

Музыкальное мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Таджикистана и представительства Россотрудничества в Таджикистане. Среди почетных приглашенных гостей посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

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