Уровень государственного и гарантированного государством долга Таджикистана значительно вырос в 2017 году - до уровня выше 50 процентов ВВП к концу сентября. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Повышенная уязвимость, несмотря на устойчивый экономический рост».

Авторы доклада отмечают, что основными факторами данного роста были кредиты, привлеченные для проектов государственных инвестиций (особенно из Китая), выпуск внутренних долговых инструментов для поддержки энергетического сектора и выпуск еврооблигаций (500 млн. долл. США) в сентябре.

«Недавно обновленный Анализ устойчивости долга (АУД) предполагает, что уровень долговой устойчивости в Таджикистане возрос с умеренного до высокого уровня в базовом сценарии, поскольку несколько важных показателей превысили ориентировочные пороговые значения. Последнее отражает снижение способности страны зарабатывать иностранную валюту для обслуживания своего внешнего долга, который начал увеличиваться ускоренными темпами», - подчеркивается в докладе.

Отмечается, что внешняя задолженность по-прежнему включает основную часть портфеля общего долга страны. По состоянию на конец июня 2017 года Китай оставался главным кредитором Таджикистана, на долю которого приходилось более половины общего внешнего долга страны.

Также подчеркивается, что дебют еврооблигаций Таджикистана в сентябре 2017 года, значительно увеличив долговую нагрузку страны, также диверсифицировал долговой портфель страны.

«Официальные органы намерены пересмотреть Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабить фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с нынешних 40 процентов ВВП до 60 процентов ВВП», - заключают аналитики Всемирного банка.

Размер внешнего долга Таджикистана на начало октября прошлого года перевалили за 2,8 миллиарда долларов.

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