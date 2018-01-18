В ОМВД города Гулистон обратился 58-летний гражданин Китая с заявлением о том, что его обокрали.

Как сообщили в УМВД Согдийской области, по словам заявителя в ночь на 13 января неизвестные лица, тайно проникнув в его комнату в общежитие в поселке Зарнисор, украли денежную сумму в размере 8430 сомони, планшет,3 мобильных телефона на общую сумму 10770 сомони и скрылись с места происшествия.

Источник отметил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 21-летний житель Матчинского района области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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