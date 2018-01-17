Сотрудниками милиции на территории района Сангвор (бывший Тавильдара) по подозрению в браконьерстве задержаны трое жителей Душанбе и Сангвора – мужчины 52, 45 и 42 лет, сообщает пресс-центра МВД Таджикистана.

По данным источника, в багажнике автомашины марки «Тойота Ландкрузер», который принадлежит одному из задержанных, была обнаружена застреленная охотничьим оружием туша сибирского горного козла.

Сибирский горный козел был застрелен в местечке «Хазрати Бурх» Сангвора.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно правилам охоты на территории Республики Таджикистан, охота на диких копытных животных производится по лицензиям. Правилами также установлено, что охота на сибирского горного козла может осуществляться с августа по ноябрь. Стоимость лицензии 27 тыс. долларов.

Сибирский горный козел – парнокопытное животное рода козлов. Он является одним из самых крупных представителей рода. Длина тела составляет до 160 см, весят до 150 кг.

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