11 медалей привезли таджикские школьники с традиционной XIV Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике, которая прошла с 10 по 16 января 2018 в Алматы.

В олимпиаде приняли участие более 500 школьников из 14 стран - Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Румынии, России, Сербии, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Таджикские школьники завоевали одну золотую, три серебряные и семь бронзовых медалей, сообщили в министерстве оборазования РТ.

«Золотую медаль получил Абубакр Усмонов, ученик Таджикско-российского лицея-интерната "Хотам и ПВ". Серебряные медали по математике завоевал учащиеся лицея "Хотам и ПВ" 11-классник Мехрон Бобохонов и 10-классник Наимджон Хонджонов, а серебро по информатике получил Фарход Хакимиен - ученик 11 класса Лицея для одаренных детей», - сообщили в министерстве.

Бронзовые медали получили: по физике - Сабина Абдурахмонова, по математике - Парвизджон Алиев и Мухаммадджон Кличев (Лицей для одаренных детей), Комрон Абдуллоев, по физике - Далер Пиров, Фарахманд Хасанов, по информатике - Хусрав Ашурзода (лицей «Хотам и ПВ»).

По данным источника, все призеры олимпиады получили приглашение на учебу в Университет им. Назарбаева и Бакинский Национальный университет, для чего названные университеты выделят им соответствующие гранты по покрытию всех расходов во время учебы.

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