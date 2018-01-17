МВД Таджикистана обратилось к гражданам страны с призывом помочь в выявлении коррупционеров в рядах милиции.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Министерство просит граждан Таджикистана сообщит по телефонам доверия о фактах коррупционных и иных противоправных действий сотрудников милиции.

Граждане страны могут обратиться по телефону доверия 221-21-21 и «Мобильного репортера» +992 939 222 111, а также посредством социальных сетей, Viber, WhatsApp, IMO, Telegrams, WeChat.

Министерство гарантирует обеспечения анонимности звонков.

МВД разместило на своем сайте вышеназванное объявление через день после того, как антикоррупционное ведомство Таджикистана призвало гражданское общество высказаться по работе четырех министерств и ведомств страны.

В феврале-апреле месяце этого года Агентство намерено проверить на «риски коррупционных действий» министерства внутренних дел, транспорта, а также комитеты по строительству и архитектуре, по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана.

На официальном сайте антикоррупционного ведомства опубликован призыв к общественности - высказаться по вопросам открытости вышеназванных министерств и ведомств, их работы в сфере обращения граждан, работы их официальных сайтов.

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