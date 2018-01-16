АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ЯНВАРЯ 2018

В Театре оперы и балета состоится опера З.Шахиди «Комде и Мадан». Начало в 17:00

В Курган-Тюбе состоится жеребьевка предварительного этапа розыгрыша Кубка ФФТ в Хатлонской зоне.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ЯНВАРЯ

1995 – Основана Президентская (с 2004 - Национальная) гвардия Таджикистана.

2012 – В Таджикистане открыт Национальный процессинговый центр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ЯНВАРЯ

1893 – Родилась поэтесса Розия Озод, мать академика Бободжана Гафурова.

1893 – Родился один из борцов за установление Советской власти в Таджикистане Борис Вячеславович Толпыго.

1927 – Родился оперный певец, Народный артист СССР Ахмад Бобокулов.

1950 – Родился Давлатов Матлубхон Султонович, экс-руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно с прояснением, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем -1+4, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области- Облачно с прояснением, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, снег, ночью местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 5-10 мороза (в районе Булункуля ночью 22-24 мороза, днем 12-14 мороза).

По районам республиканского подчинения - Облачно с прояснением, снег, ночью местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе - Облачно с прояснением, снег, во второй половине дня без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Худжанд - Облачно с прояснением, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно с прояснением, снег, во второй половине дня без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.