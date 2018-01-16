Сегодня Правительство Таджикистана и Всемирный банк подписали грантовое соглашение на сумму 16,5 млн. долларов США по Проекту восстановления и усовершенствования управления орошением в Зарафшоне.

Проект, финансируемый Трастовым Фондом Европейского Союза (ЕС), позволит фермерам в долине реки Зарафшон на севере Таджикистана повысить урожайность и улучшить источники существования.

Хидает Бишевич, глава делегации Европейского Союза в Таджикистане, на церемонии подписания отметил, что «проект позволит повысить доступность продовольствия для сельских сообществ в Зарафшанской долине и, таким образом, будет способствовать достижению всеобъемлющей цели повышения продовольственной безопасности».

«ЕС привержен развитию сельских районов в Таджикистане и, в частности, Зарафшанской долине, в рамках нашего долгосрочного комплексного подхода к поддержке местной сельской экономики», - подчеркнул он.

В настоящее время примерно 40% от общей потенциально орошаемой площади земель в долине реки Зарафшон используется для выращивания низкодоходных, богарных культур, таких как ячмень, пшеница и масличные культуры. Возможность фермеров увеличить урожайность или перейти к выращиванию более доходных культур затрудняется неэффективным орошением. Отсроченное техническое обслуживание магистральных каналов и насосных станций, заиление ирригационной инфраструктуры, ненадёжное электроснабжение и устаревшее насосное оборудование – это только некоторые из причин неэффективного орошения и водопотерь в Таджикистане.

Проект восстановления и усовершенствования управления орошением в Зарафшоне позволит усовершенствовать инфраструктуру, необходимую для эффективного орошения и управления водными ресурсами. Проект поддержит восстановление оросительной инфраструктуры, осуществление основных против паводковых работ, а также проведение технико-экономических исследований для совершенствования и модернизации схем орошения.

Кроме того, проект окажет институциональную поддержку и содействие в реализации наиболее приоритетных реформ в сфере ирригации, укрепление институционального потенциала Агентства по мелиорации и ирригации для реагирования на наводнения и сели, а также окажет поддержку новым и существующим ассоциациям водопользователей.

«Ориентированность на развитие сельской местности и создание сельской экономики благодаря развитию инфраструктуры и проведению институциональных реформ позволит улучшить экономические возможности населения и привлечь дополнительный доход в наиболее нуждающиеся районы страны», - отметил постоянный представитель ВБ в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

По его словам, «данный проект отталкивается от многолетней, комплексной программы реформирования, инициированной правительством, для создания эффективной и устойчивой системы управления водными ресурсами и обеспечения фермеров более качественными услугами орошения».

Данный проект является частью более широкой Программы развития сельской местности, финансируемой ЕС, в которую входит поддержка мер политики и институциональное содействие Министерству энергетики и водных ресурсов Таджикистана, а также компонент содействия сообществам, который будет реализовываться в том же речном бассейне.

Активный портфель Всемирного банка в Таджикистан включает 19 проектов на общую сумму 615,9 млн. долларов США.

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