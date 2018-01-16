Депутаты Волеси Джирги (нижней палаты парламента Афганистана) проголосовала против указа президента Ашрафа Гани по ужесточению правил проведения демонстраций, митингов и забастовок, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на афганский телеканал TOLOnews. Депутаты считают этот указ нарушением конституции.

На обсуждении, предшествовавшем голосованию, ряд парламентариев подвергли резкой критике указ Ашрафа Гани. С точки зрения главы Комитета по правам человека и правам женщин Фавзии Кофи (Fawzia Kofi), данный документ противоречит конституции страны. «Он [указ] существенно ограничивает индивидуальные права. Он лишает граждан права выразить свой протест мирным способом», — сказала она.

Президентская законодательная инициатива, в частности, предлагает полностью запретить проведение протестов возле государственных учреждений и вблизи автодорог. Представители Афганской независимой комиссии по правам человека (AIHRC) тоже выступили против указа Ашрафа Гани. Они назвали его «репрессивным и нарушающим принципы демократии».

Поддержавшие инициативу президента депутаты уверены, что в Афганистане политические организации и отдельные группы граждан стали использовать демократические ценности для решения своих узкокорыстных целей. Поэтому необходимо ввести новые правила регулирования митингов и забастовок. В частности, член Комитета по вопросам образования Хумайра Аюби (Humaira Ayoubi) заявила: «Политики и политические партии злоупотребляют протестами и собраниями, называя это демократией. Это причина, по которой надо утвердить указ».

Теперь указ предстоит обсудить высшей палате парламента – Мешрано Джирге. Она должна окончательно решить его судьбу.

Очевидно, инициатива афганского президента продиктована ростом протестных акций против него и его политики в Кабуле и в стране в целом. Поводами для протеста становятся, главным образом, экономическая ситуация в стране и неспособность государства обеспечить безопасность своих граждан. В последние три года афганское правительство потеряло контроль над охраной правопорядка не только в отдельных областях страны, но даже в столице – Кабуле.

Антиправительственные выступления, касающиеся проблем с безопасностью, происходят не первый год. Летом 2017 года протестная активность достигла таких масштабов, что появились слухи о возможном бегстве Гани заграницу. Поводом для июньских демонстраций стал теракт, произошедший 31 мая в кабульском районе Чахар-Раи Замбак. Смертник взорвал автомобиль, груженный полутора тоннами взрывчатки. В результате погибли и были ранены около тысячи человек. Медиа, граждане и политические активисты обвинили Гани и высшее руководство силовых структур в неспособности организовать безопасность даже в непосредственной близости от президентской резиденции.

С тех пор ситуация в Афганистане в плане обеспечения безопасности граждан не изменилась. Армия и полиция вынуждены перманентно проводить операции против террористов. За последние 4 месяца в стране погибли не менее 2,5 тысяч силовиков. При этом президент Гани в интервью американскому телеканалу CBS пару дней назад признался в несостоятельности обеспечить безопасность и удержать власть без поддержки американских военных.

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