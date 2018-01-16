В Брянске сотрудники полиции задержали банду студентов местного вуза, торговавших героином на территории города. У молодых людей изъяли более 350 граммов криминального порошка, сообщается на сайте газеты «Брянские Новости».

В состав преступной группировки входили трое 19-летних граждан Таджикистана и россиянин, сообщается на сайте со ссылкой на УМВД города.

"Все они учились в брянском вузе и сбывали наркотики в свободное от учёбы время. При задержании у парней обнаружили свёрток с 240 граммами героина, ещё 120 граммов такого же наркотика нашли в квартире одного из злоумышленников", - говорится в публикации.

По данным источника, задержанные стали фигурантами уголовных дел – студентам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

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