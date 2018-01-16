В последние годы число таджикистанцев, желающих уехать жить в Россию, стремительно растет. У здания представительства МВД России по вопросам миграции в Душанбе в дни приема собираются тысячи желающих подать заявление на переезд по программе переселения.

Что побуждает жителей Таджикистана оставлять родные места?

Январское дежавю

В минувший вторник у здания представительства МВД России по вопросам миграции в Душанбе собрались тысячи желающих подать заявление на переезд по программе переселения в Россию. Сотрудники представительства объяснили им, что в настоящее время прием граждан не осуществляется по причине выходных дней в РФ, но подать заявление можно онлайн.

Однако таджикистанцы недопоняли сотрудников представительства, терпение их было на исходе: многие из них приходят сюда уже третий день подряд в надежде быть принятыми. Ситуация вышла из-под контроля. Порядок был наведен лишь после прибытия наряда милиции.

В январе прошлого года здесь произошла практически аналогичная ситуация. Около тысячи таджикистанцев пытались штурмовать офис представительства, устав стоять в очередях.

Сотрудники представительства тогда заявили, что такого потока желающих уехать они еще никогда не видели.

За державу обидно!

Нам удалось пообщаться с таджикистанцами, которые хотят уехать из страны, а также с теми, кому уже удалось перебраться на постоянное жительство за пределы Таджикистана. Большинство из них едут в Россию в поисках лучшей жизни…

Абдулло, выпускник Аграрного университета, окончил вуз по специальности «механизация сельского хозяйства».

- Вуз я окончил в 95-м году, долго не мог трудоустроиться по специальности. Женился, у меня растут двое детей. Хотел принять участие в программе переселения, оформил всю документацию и надеюсь получить положительный ответ, - говорит Абдулло.

Другой наш собеседник, Холмурод, по образованию инженер-техник, окончил Политехнический институт в 90-м году.

- У меня была неплохая работа на автобазе, был главным механиком. Постепенно все автобазы были приватизированы, специалисты начали разбегаться кто куда. С начальством у меня отношения не заладились, он принимал только своих родственников, а я родился не там, да и по национальности я его не устраивал. Перебивался случайными заработками - кому технику починить, кому бойлер установить. Долго колебался, но ради детей, чтобы они получили образование и смогли наладить свою жизнь, решил перебраться в Россию. Там сейчас живет мой брат, он тоже уехал по этой программе, в Калининградскую область. Он за бесценок продал квартиру в центре и уехал, но не жалеет об этом. Его младшие дети учатся в школе, старшая дочь поступила в медколледж. Брат – инженер-строитель, работает проектировщиком. Живут в своем доме и не думают, по крайней мере, о том, смогут ли они завтра принести кусок хлеба домой. Поверьте, за державу обидно, - сетует Холмурод.

По его словам рвутся в Россию не только специалисты, но и дехкане, выпускники школ.

Ойниссо живет в Курган-Тюбе. Она намерена переехать в Новосибирск.

- Мы с мужем врачи, долго пытались пройти по программе переселения, - рассказывает она. - Хотели в Калининград, там у нас живут родственники. Пробовали два раза, и неудачно. Муж тогда самостоятельно уехал. Поначалу работал дворником, грузчиком в Москве. Потом в упрощенном порядке получил гражданство. Подал документы по программе «Земский доктор», сейчас он перебрался в Новосибирскую область, работает сельским врачом. Летом он приезжал, мы оформили все документы, вот ближе к весне я тоже с детьми поеду к нему. Я никогда не думала, что уеду, брошу все родное и привычное, своих друзей, соседей. Муж рассказывал, как ему приходилось тяжело, как он месяцами обивал пороги чиновников, доказывая, что он знает русский язык, доказывая, что он действительно врач, менял съемные квартиры, снимал угол в комнате и спал на раскладушке. Сейчас в клинике, где я работаю, практически не осталось коллег старшего поколения. Одна молодежь, которая смотрит на пациентов не как на больных, а как на клиента, с которого можно что-то взять. И я хочу бросить все и уехать…

По словам всех наших респондентов, главная причина того, что они хотят покинуть Таджикистан, - это их недооцененный потенциал, отсутствие возможности карьерного роста, коррупция и кумовство в тех сферах, в которых они работали и т.п.

Желающих много

Ранее руководитель представительства МВД России в Республике Таджикистан по вопросам миграции Владислав Маркевич рассказал в интервью «АП», что в начале каждого года наблюдается активность среди граждан, желающих переселиться в Россию по программе переселения.

- В 2016 году по вопросам участия в программе обратилось почти 13,7 тысячи человек. Из них заявления об участии в программе были приняты только от 1,9 тысячи граждан, а если считать вместе с членами семьи, это примерно семь тысяч человек.

Маркевич указал, что популярность этой программы очень велика на всем пространстве СНГ, но, например, в Кыргызстане поток желающих принять в ней участие в последние годы снизился. Это связано с тем, что республика стала членом ЕАЭС, граждане этой страны получили привилегии, они работают в России без оформления дополнительных документов. Теперь в представительство в Кыргызстане обращаются именно те граждане, которые планируют переселиться в Россию, жить в этой стране, а не просто работать.

В Россию рвутся не только специалисты, но и дехкане, выпускники школ и тд. Фото РИА "Новости"

- Анализ состава потенциальных участников указывает на то, что среди обратившихся граждан присутствуют представители самых разных профессий. Возраст соотечественников, подавших в прошлом году заявления, колеблется от 19 до 60 лет. Наиболее востребованные регионы – это Воронежская, Свердловская, Тамбовская, Самарская, Липецкая, Калужская, Тульская области и Хабаровский край, - сказал Маркевич.

Жизнь заставила…

Эксперты считают, что процесс переселения остановить невозможно. Многие принявшие такое решение таджикистанцы не уверены в своем будущем и не видят перспектив не только в своем профессиональном росте, но и в будущем своих детей.

- Коррупция, кумовство, местничество, неправильная кадровая политика, низкий уровень жизни большинства граждан, безработица, дороговизна оказываемых услуг, а также отсутствие равных возможностей и условий для самореализации в собственной стране приводит к тому, что люди вынуждены связывать свою судьбу с другими странами, - говорит политолог Шокирджон Хакимов.

Как правило, в зависимости от знания языков и интеллектуального потенциала в последние годы расширяется и география тех стран, которые становятся привлекательными для наших сограждан. Но при этом приоритетным остается до сих пор Россия, хотя, как показывает практика, к нашим соотечественникам отношение некоторых представителей местных властей и коренных жителей оставляет желать лучшего.

- В качестве одной из главных причин хотелось бы отметить само «качество жизни», - говорит Ахмадбек Олимов, IT-специалист, который уехал из Таджикистана в Европу. - Народ уезжает не от хорошей жизни, а в поисках хорошей жизни, надеясь улучшить свое благосостояние, достичь того, чего невозможно достичь в своей стране.

По его мнению, от оттока высококвалифицированных специалистов в выигрыше остаются только принимающие страны, которые приобретают тем самым большой интеллектуальный капитал.

- Это проблема, на которую власти должны обратить серьезное внимание и которая может иметь большие негативные экономические и культурные последствия, - говорит Ахмадбек Олимов.

По мнению эксперта, из-за незначительной численности среднего класса выживать становится труднее, так как основным двигателем экономики является именно средний класс.

Экономист Амриддин Алиев выделил семь основных причин оттока граждан из страны: отсутствие рабочих мест и достойной зарплаты, коррупционные схемы трудоустройства, монополизация сфер деятельности, отсутствие нормальной экономики, налоговый прессинг, ограничение прав граждан и отсутствие равенства всех челнов общества перед законом.

- С каждым годом становится все труднее найти работу или заняться предпринимательством. Часто, открыв свое дело, через 3-4 месяца убеждаешься, что твои услуги и товары не покупаются или покупаются в таких объемах, что не покрывают твои расходы и налоги, не говоря уже о прибыли. Даже в сельском хозяйстве - кто занимается усердно производством сельхозпродукции, в итоге выходит с мизерной прибылью или небольшими убытками.

Поэтому, видя безысходность, народ решается на переселение в поисках нового места своего применения. Конечно, на чужбине тоже нелегко, но по крайней мере у людей есть надежда на решение своих социальных и бытовых проблем.

Не радужные прогнозы

Эксперты были едины во мнении, что продолжение такой ситуации противоречит национальным интересам. Но вот относительно прогнозов их мнения разделились.

- Псевдопатриотизмом и разговорами невозможно удовлетворять потребности таджикского общества, и только прагматичными действиями можно создать благоприятные условия для жизни и деятельности граждан, - говорит Шокирджон Хакимов.

- Защищенность от беззакония, достойная заработная плата и социальные гарантии могут значительно уменьшить отток наших сограждан в зарубежные страны, - уверен Хакимов.

Но мнение экономиста Амриддина Алиева оказалось менее радужным.

- Я не уверен, что власти всерьез возьмутся за решение этого вопроса. Они знают, что таджикский менталитет не оставит страну без выгодных денежных переводов. А ведь Таджикистан не на шутку привязан к денежным переводам для содержания семей, и это их устраивает. Нет необходимости тратиться на создание рабочих мест. В стране активно живет и пользуется всеми благами жизни около 10% населения, которые стоят у кормушек при должностях и монополизированных бизнес-направлений. Поэтому особо активных действий ожидать не стоит. Как и не стоит ожидать добровольного возвращения покинувших страну.