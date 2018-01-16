До этого жители Саудовской Аравии ездили в кинотеатры в соседний Бахрейн

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет запрета показа фильмов на широком экране вышла американская полнометражная лента 2017 года «Эмоджи фильм», сообщает CA-News со ссылкой на Newsweek.

Посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

До этого жители Саудовской Аравии ездили в кинотеатры в соседний Бахрейн.

Власти Саудовской Аравии недавно распорядились об оборудовании временных мест для просмотра кинофильмов. Планируется, что к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, в которых будет работать более 2 тыс. экранов.

При этом власти обещают, что фильмы будут проходить цензуру.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов.

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