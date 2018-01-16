«Хотя Таджикистан добился больших успехов в вопросе предоставления большей свободы вероисповедания, последние тенденции вызывают беспокойство у тех, кто работает в сфере обеспечения религиозной свободы для всех», - говорится в речи Временного поверенного в делах посольства США в РТ Кевина Коверта, опубликованной на сайте посольства по случаю Дня свободы вероисповедания, отмечаемого 16 января.

«Религиозная свобода является одним из самых заветных идеалов Америки и основным принципом нашей демократии. Соединенные Штаты считают, что защита свободы религии со стороны правительства способствует построению более стабильного государства. Мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми размышлениями об этом идеале», - говорится в публикации.

«Таджикистан - это страна, находящаяся на переходном этапе, которая постепенно отходит от своего недавнего советского прошлого. Как мы помним, в Советском Союзе уважение к свободе совести отсутствовало во многих важных сферах, и государственный атеизм был навязан как официальная доктрина страны и все усилия были направлены на подавление тех, кто верил или думал иначе», - говорит Коверт.

По его словам, «некоторые из подобных тенденций свидетельствуют об усилиях правительства по недопущению в Таджикистане деятельности мирных религиозных групп на законных основаниях».

«Тем самым, не позволяя мирным гражданам носить одежду, отражающую личные религиозные обязательства, а также запрещая лицам, не достигшим 18-летнего возраста, принимать участие в общественных религиозных богослужениях. Мы также обеспокоены действиями религиозных экстремистов, которые принуждают других соответствовать своим представлениям о религиозной вере», - говорит Коверт.

В 1786 году, Томас Джефферсон, задолго до того как был избран третьим президентом США, отстаивал Закон о религиозной свободе в Вирджинии, который впоследствии стал образцом защиты свободы религии в Конституции США. Каждый год 16 января американцы отмечают этот день и размышляют о важности свободы мысли, свободы совести и свободы убеждений… Сегодня свобода мысли, совести и убеждений занимает центральное место в идентичности и ценностях Америки.

«Соединенные Штаты считают, что защита свободы религии ведет к созданию более стабильного общества. По этой причине мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами в Таджикистане и во всем мире, в целях укрепления защиты мирного вероисповедания и поклонения для всех людей доброй воли. Мы надеемся, что наши усилия и усилия тех, кто также привержен этому делу, будут способствовать расширению свободы для людей на территории Таджикистана и во всем мире», - говорит Кевин Коверт.

Кевин Коверт является карьерным работником дипломатической службы. Он приступил к обязанностям заместителя Главы дипломатического представительства в Душанбе в августе 2017 года. Ранее он работал в должности заместителя экономического советника посольства США в Сеуле и директора в штабе Совета национальной безопасности по вопросам России. Кевин также работал в Москве и Астане. До перехода на работу в Госдепартамент в 2005 году Кевин более десяти лет управлял проектами оказания иностранной помощи США, помогая странам бывшего Советского Союза перейти от центрального планирования к рыночной экономике.

Кевин является выпускником Высшей школы дипломатической службы Джорджтаунского университета, где он получил степень магистра в области международных отношений и прошел аспирантуру в Институте изучения дипломатии. Он также был приглашенным научным сотрудником в колледже Пембрук Оксфордского университета и получил диплом Корнельского университета с отличием. Кевин говорит на русском, украинском и французском языках. Он женат и у него сына. В свободное время он работает волонтером в организации «Бойскауты Америки» и тренирует молодёжные команды по бейсболу и футболу.

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