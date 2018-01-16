Внутренний валовый продукт Таджикистана по итогам 2017 года сложился в размере около 61,1 миллиардов сомони (6,9 миллиардов долларов). В сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом ВВП республики вырос на 7,1 процентов, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В структуре ВВП все еще превалирует сельское хозяйство (там же охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) – 21,1 процентов от общего объема ВВП. По сравнению с 2016 годом доля сельского хозяйства в ВВП увеличился на 0,4 процента.

Доля промышленности, включая энергетику, составляет 17 процентов с ростом по сравнению с 2016 года в 1,9 процента.

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны составляет 14 процентов, транспорт, связь и складское хозяйство – 11,1 процентов, налоги – 10,8 процентов.

Доля строительства в структуре ВВП снизился с 11,2 процентов в 2016 году до 9,3 процентов в прошлом году.

Объем ВВП Таджикистана в 2016 году сложился в сумме свыше 54,4 млрд. сомони (около $7 млрд. с учетом курса на начало 2017 года).

В 2018 году объем ВВП республики планируется увеличить до 65,7 млрд. сомони, а в 2019 году – 73,5 млрд. сомони.

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