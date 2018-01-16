В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Дангара-Душанбе, погиб один житель Душанбе, еще четверо жителей Хатлонской области получили ранения.

Как сообщается на сайте МВД Таджикистана, водитель автомашины марки «БМВ Х-5», 20-летний житель города Душанбе Умедджон Чориев не справился с управлением автомашины, в результате произошло столкновение с автомашиной марки «Опель-Астра», которой управлял 64-летний житель Фархорского района Нурулло Кудратов.

Кроме того, «БМВ» в тот же момент столкнулась и с другим «Опелем» под управлением 35-летнего жителя Темурмаликского района Шамсиддина Кодирова. В результате ДТП по дороге в больницу Шамсиддин Кодиров скончался, а его пассажиры 23-летний житель Темурмаликского района Санчар Кучаров, 23-летний житель района Балджувон Сайёд Назаров, 43-летний житель района Дангара Абдусаттор Каримов и 28-летний житель района Дангара Баходур Кодиров получили ранения.

О судьбе водителей «БМВ» и первого «Опеля» на сайте МВД ничего не сообщается.